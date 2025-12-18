-16 °С
В Башкирии началась подготовка к Всероссийскому муниципальному форуму

Глава РБ Радий Хабиров провел рабочую встречу с сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ириной Гусевой. Центральной темой обсуждения стала подготовка к Региональному дню III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который пройдет в Уфе 28-30 января 2026 года.

Радий Хабиров подчеркнул готовность региона выступить успешной площадкой для диалога муниципалитетов всей страны и продемонстрировать собственные достижения, сообщили в пресс-службе главы РБ.

«В республике есть что посмотреть. Мы готовы все показать. Это успешные практики в различных сферах экономики, а также конкретные инициативы и эффективные модели на муниципальном уровне, – сказал руководитель региона. – Подготовку к мероприятию мы уже начали».

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления объединяет все региональные Советы муниципальных образований страны. Республика Башкортостан является ее активным участником, регулярно принимая участие в стратегических сессиях, конференциях и других мероприятиях Ассоциации.

Ирина Гусева поблагодарила руководство региона за теплый прием и отметила высокий уровень организации взаимодействия на местах.

«Вместе с главой администрации Уфы мы пешком посетили несколько городских локаций, потому что мне важно увидеть, как регион работает. Впервые в моей практике рядом с нами был куратор территории от администрации главы республики. Это очень важный показатель того, что вы сумели выстроить правильную систему, настроить ту самую командность для получения общего результата», – отметила сопредседатель Высшего совета ВАРМСУ.

Она также добавила, что успешный опыт Башкирии будет включен в общероссийский доклад о состоянии местного самоуправления и представлен на предстоящем форуме. Гусева выразила надежду, что представители республики войдут в состав делегации для встречи с президентом России Владимиром Путиным в апреле, в День местного самоуправления.

Региональный день форума в Уфе соберет глав муниципальных районов и городских округов. По словам Ирины Гусевой, участникам мероприятия будет о чем рассказать и чем поделиться: в России насчитывается 4,5 миллиона муниципальных служащих, и обмен эффективными практиками является ключевой задачей предстоящего события.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
