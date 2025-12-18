Ратмир Мавлиев занял третью строчку в рейтинге мэров столиц

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял третье место в первой группе, уступив только мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову и мэру Москвы Сергею Собянину.

Эксперты отметили молодость, энергию, требовательность и высокие организаторские способности Ратмира Мавлиева, а также его контакт с руководством республики.

Чаще всего его имя упоминалось в связи позитивными ситуациями. Уфа стала одним из лидеров по комплексному развитию территорий, здесь открылся новый хирургический корпус кардиоцентра, 6 тысяч детей поправили здоровье в реабилитационном комплексе «Салют», в городе заработало бесплатное социальное такси. Кроме того, Уфа получила статус «Всемирного ремесленного города».

Большое внимание Ратмир Мавлиев уделял обратной связи с горожанами, работе со СМИ, лично инспектировал работу общественного транспорта.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.