Радий Хабиров поздравил работников ЗАГСа с профессиональным днём

Римма Илдусевна в профессию пришла в 19-летнем возрасте. За минувшие 32 года она зарегистрировала 10 тысяч браков. По ее словам, работа в ЗАГСе – не только праздники. От сотрудников этой сферы требуются такие качества, как ответственность, внимательность и умение поддержать людей в такой важный для них момент. Судя по количеству профессиональных наград и отношению к ней коллег, Римма Илдусевна обладает всем вышеперечисленным.

Но самое главное ее достижение – это, конечно, собственная семья, глава которой в настоящее время служит в зоне СВО. Андрей Николаевич с 2023 года на передовой. Тем временем дети радуют родителей своими достижениями: дочь Радмила – КМС по кикбоксингу, трехкратный бронзовый призер России, преподает физкультуру в детском саду; сын Трофим учится в восьмом классе и тоже успешно занимается кикбоксингом – он двукратный бронзовый призер Первенства России и бронзовый призер Кубка мира.

«Служба органов ЗАГС в России и в Башкортостане отмечает 108 лет. Это один из старейших государственных институтов. Поздравляю Римму Илдусевну, всех работников и ветеранов органов ЗАГС с профессиональным праздником. Благодарю за ваш труд и желаю всем здоровья и благополучия», – пишет Радий Хабиров.

Фото со страницы главы РБ.