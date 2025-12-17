-16 °С
17 Декабря , 15:08

В Уфе начался IV Всероссийский социально-реабилитационный форум

IV Всероссийский социально-реабилитационный форум Всероссийского общества слепых (ВОС) проходит в Башкирии с 16 по 19 декабря.

Форум под названием «Из века прошлого в век настоящий» посвящен столетию ВОС. В нем принимают участие председатели 75 региональных организаций Всероссийского общества слепых, в том числе из новых российских регионов. Общее количество участников — 250 человек, более половины из них — инвалиды по зрению I-II групп.

— Республика Башкортостан входит в топ-10 регионов по количеству социальных проектов и по доступной среде. Этот большой и исторически значимый для России регион характеризует внимательное и теплое отношение к людям с особыми потребностями, которое дает им возможность чествовать себя полноценными гражданами, — отметил, приветствуя участников форума, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

Центральной темой пленарного заседания стал конструктивный диалог о взаимодействии в сфере медико-социальной экспертизы, социального служения   и поддержки со стороны традиционных конфессий, а также о подготовке специалистов по адаптивной физической культуре. Вторая часть посвящена итогам и перспективам деятельности ВОС, а также рассмотрению конкретных проектов.

Также в ходе пленарного заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Всероссийским обществом слепых.

Фото автора

Автор: Жанна МИРОНОВА
