В Уфе будет действовать 21 сертифицированная горка

Сертифицированные горки разместятся на площади перед ДК «Моторостроитель» и Уфимской детской филармонией (по три штуки), на площади имени Ленина, перед Дворцом спорта, в парках «Демский» и «Кашкадан» (по две), а также возле Конгресс-холла «Торатау», в парке «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, в сквере Юнармейцев, на улицах Булата Юмашева (Кузнецовский затон) и Мелеузовской (Шакша), в новогоднем городке в поселке Максимовка.

В мэрии напомнили, что кататься в необорудованных местах, на склонах опасно. Но и на сертифицированных горках нужно соблюдать правила. Нельзя кататься на картонках и пакетах, скатываться на ногах, коленях, спиной вперед. Необходимо держать дистанцию и временной интервал. Не стоит толкаться на лестнице и верхней площадке горки, а после скатывания нужно быстро покинуть ледовую дорожку.

Если вы обнаружили на горке сколы, трещины или выбоины, сообщите об этом по номеру 112.

Фото: Администрация Уфы.