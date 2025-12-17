В Уфе бетонщик погиб в шахте лифта

Трагедия произошла 20 апреля в строящемся жилом доме на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича.

Бригада занималась армированием плиты перекрытия на 21-м этаже. Поддон с заготовками крановщик установил на балки, расположенные вдоль шахты лифта. В какой-то момент бетонщик, подавая заготовки, сорвался в шахту. Мужчина упал с высоты 57 метров и от полученных травм скончался на месте.

Как показало расследование, установка перекрытий лифтовых шахт была выполнена с нарушениями. Кроме того, не было обеспечено безопасное складирование материалов на рабочих местах.

По словам руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, причиной несчастного случая стали несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация работ и недостатки в подготовке работников по охране труда — обучение бетонщик не проходил.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Фото: Гострудинспекция в РБ.