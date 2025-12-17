В Общественной палате Башкирии избрали нового председателя и пополнили состав

Новым главой палаты единогласно избрана Энже Ахмадуллина — известный общественный деятель, руководитель Ассоциации предприятий социального питанния РБ, благотворитель, председатель комиссии по предпринимательству и организатор многочисленных социально значимых проектов. Ее профессиональный опыт включает активную работу в сфере общественного контроля, экологии, поддержки предпринимательства и наблюдения за выборами, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Поздравляя нового председателя, заместитель председателя Общественной палаты РБ, член ОП РФ Рамиль Рахимов отметил: «Предстоит масштабная работа по поддержке участников СВО, проведению Года единства народов России, наблюдению за выборами, обеспечению их легитимности и прозрачности. Уверен, что под руководством Энже Ревилевны палата продолжит активно развиваться».

«Действующая палата — это эффективная и узнаваемая команда. Мы планируем держать этот курс и оставаться надежной опорой как для общества, так и для государства», — заявила после избрания Энже Ахмадуллина.

Кроме того, состав палаты пополнился двумя новыми экспертами. Анна Идрисова — директор общественной организации «Правовой лидер», советник главы Башкирии по защите прав потребителей на общественных началах, юрист. Александр Кобыскан — старший научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ, член правления «Собора русских Башкортостана».

«Для меня большая честь стать частью авторитетного экспертного сообщества, чья миссия — быть мостом между обществом и властью. Я вижу свою роль в том, чтобы добавить практический, прикладной взгляд “с полей” в экспертизу законопроектов и государственных инициатив», — поделилась Анна Идрисова.

«Рад возможности глубже погрузиться в вопросы, волнующие общество республики, и активнее участвовать в диалоге. Сегодня важно уделять внимание защите гражданских прав, сохранению национальных культур и усилению информационной безопасности», — отметил Александр Кобыскан.

В рамках заседания были отмечены лидеры регионального рейтинга федерального проекта «Хорошие новости» (реализуется ОП РФ совместно с платформой «Россия — страна возможностей»). Награды Общественной палаты Башкирии удостоены Айрат Аминев, Илгиз и Анна Газетдиновы, Диана Фахрисламова.

Также участники заседания утвердили проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан в 2025 году и обсудили механизмы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: Ляйсан ГАРРАПОВА.