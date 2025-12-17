В Башкирию приехал замминистра сельского хозяйства России

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, деловая программа поездки включает посещение предприятий агропромышленного комплекса, профильных учебных заведений и участие в мероприятиях ветеринарной службы. Гостя сопровождают вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и руководитель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин.

В первый день Роман Некрасов побывал на крупнейшем молочном комплексе «Урожай» в Аургазинском районе. Это мегаферма, где содержатся более 6,5 тысячи дойных коров. Объем производства молока в 2025 году прогнозируется более 60 тыс. тонн.

Также гость посетил Кармаскалинскую районную ветеринарную станцию, где ему показали музей ветеринарной службы с уникальными экспонатами, и Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию. День завершился в Башкирском государственном аграрном университете, который отмечает свое 95-летие. Роман Некрасов в сопровождении ректора Ильдара Габитова осмотрел учебные лаборатории и встретился со студентами вуза.

Фото: пресс-служба правительства РБ.