17 Декабря , 12:58

В Башкирии в МФЦ пройдут консультации для участников СВО

Бесплатные консультации состоятся в селах Аскино и Караидель, сообщает пресс-служба правительства.

18 декабря в МФЦ села Аскино участники спецоперации смогут задать вопросы об организации предпринимательской деятельности и мерах поддержки. В мероприятии примет участие замглавы администрации Аскинского района по предпринимательству, экономике и инвестициям, бизнес-шериф Олеся Северухина. Начало в 11.00.

19 декабря в 15.00 в МФЦ села Караидель пройдут консультации в рамках жизненной ситуации «Возвращение к мирной жизни». Участие в мероприятии примет замглавы администрации Караидельского района по экономике, инвестициям и развитию предпринимательства, бизнес-шериф Лилия Кабирова.

— Консультации экспертов помогут гражданам получить помощь, повысить уровень грамотности в области предпринимательства. Участники смогут обсудить насущные проблемы, обменяться контактами для дальнейшей совместной работы, узнать о мерах поддержки, — отметила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

В селе Аскино консультации состоятся по адресу: ул. Максима Горького, 3, в селе Караидель — по ул. Коммунальной, 3.

Фото: МФЦ РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
