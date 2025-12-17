В Башкирии положительно оценивают состояние межнациональных отношений

«Это очень хорошие цифры. И вместе с тем – это результат совместной системной работы большого количества людей», - отметил руководитель республики.

Радий Хабиров сообщил, что сегодня прошло очередное заседание республиканского Совета по межнациональным отношениям. На нем обсудили вызовы, заслушали духовных лидеров, вносящих огромный вклад в укрепление межнационального мира и единства.

«На протяжении столетий народы республики живут в дружбе и согласии. Но это не значит, что мы можем успокоиться – всегда найдутся те, кто попытается нарушить многовековой баланс, раскачать ситуацию. И мы должны быть готовы им противостоять», - считает Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.