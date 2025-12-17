-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Декабря , 17:39

В Башкирии положительно оценивают состояние межнациональных отношений

Почти 93% жителей Башкирии положительно оценивают состояние межнациональных отношений в республике. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

В Башкирии положительно оценивают состояние межнациональных отношений
В Башкирии положительно оценивают состояние межнациональных отношений

«Это очень хорошие цифры. И вместе с тем – это результат совместной системной работы большого количества людей», - отметил руководитель республики.

Радий Хабиров сообщил, что сегодня прошло очередное заседание республиканского Совета по межнациональным отношениям. На нем обсудили вызовы, заслушали духовных лидеров, вносящих огромный вклад в укрепление межнационального мира и единства.

«На протяжении столетий народы республики живут в дружбе и согласии. Но это не значит, что мы можем успокоиться – всегда найдутся те, кто попытается нарушить многовековой баланс, раскачать ситуацию. И мы должны быть готовы им противостоять», - считает Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru