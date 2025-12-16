-16 °С
В Башкирии за неделю в ДТП погибли 9 человек

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за минувшую неделю произошло 30 ДТП, в которых 32 человека пострадали и девять погибли.

С начала года в республике зарегистрировано 2 562 дорожных инцидента (на 273 ДТП меньше, чем в прошлом году за тот же период). В них пострадали 3 049 человек (на 398 меньше) и погибли — 372 (на 11 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Основными причинами смертельных ДТП стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства.

В течение семи дней были задержаны 237 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. К счастью, никто из них ДТП не совершил. С начала года общее количество задержанных за «пьяное» вождение — 15 695 человек, из них 286 совершили ДТП.

«На минувшей неделе в связи неблагоприятными погодными условиями: снегопадом, метелями и, соответственно, ограниченной видимостью на дорогах, с 14 декабря на четырех автотрассах вводились временные ограничения движения. Это Уфа – Инзер – Белорецк, Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли, Дюртюли – Нефтекамск, а также на федеральной трассе М-5 «Урал» в районеТуймазинского и Буздякского районов. 14 декабря в 23.00 все ограничения были сняты.

Но на следующий день, 15 декабря, ограничения были возобновлены на трассе М-5. На данный момент ограничения там действуют для грузового и пассажирского транспорта. На всех дорогах республики ежедневно задействовано более 900 единиц техники», – отметила министр.

В свою очередь глава республики заметил, что с началом зимы уже не раз приходилось ограничивать движение на автотрассах. В связи с чем Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов обратить внимание на безопасность на дорогах.

«Нельзя допустить, чтобы водители на машинах оказались в снежной ловушке. Нужно людей вовремя предупреждать о непогоде, организовывать на трассах пункты временного пребывания с обогревом и возможностью получить необходимую помощь. У нас для организации такой работы есть все. Просто надо внимательно работать», – подчеркнул руководитель региона.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
