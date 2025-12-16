Радий Хабиров вручил главную премию Башкирии в сфере журналистики

«Мы не случайно выбрали именно такое название, — написал в соцсетях руководитель региона. — Премия присуждается тем представителям наших СМИ, кто соответствует этим критериям. Достоверно и объективно рассказывает о происходящем. Несет ответственность за каждое слово. Мужественно сражается на безжалостной информационной войне, которая ведется против нашей страны, нашего общества».
Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в 2025 году авторы и творческие коллективы представили на конкурс 159 работ — информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы. На заседании экспертного совета конкурса определили 20 победителей по четырем категориям: республиканские печатные СМИ, городские и районные печатные СМИ, теле- и радиожурналистика, сетевые издания.
Вручая награды, Радий Хабиров отметил:
— Сегодня это главное творческое состязание журналистов республики. Важно, что число заявок в этом году выросло почти вдвое, что говорит о вашей активности и высоком авторитете конкурса. В наши дни, когда практически каждый пользователь социальных сетей может выступить автором новостей, профессиональная журналистика продолжает оставаться «мерилом честности и объективности». Вы не просто создаете новости, а выстраиваете общую «картину дня», формируете общественное мнение тысяч жителей нашей республики. Вкладываете в их сердца эмоциональную оценку важных событий, укрепляете социальный оптимизм, веру в лучшее.
Напомним, премию Главы Республики Башкортостан в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» учредили в 2023 году по инициативе руководителя региона Радия Хабирова. Это единственный журналистский конкурс в республике с призовым фондом 6 млн рублей. Победителей определяют в пяти номинациях, и каждый из них получает премию в размере 300 тысяч рублей.
В декабре 2024 года премию получили первые 20 представителей печатных и электронных СМИ, радио и телевидения, среди которых была и журналист газеты «Республика Башкортостан» Нэдда Пухарева. В этом году в числе награжденных — корреспондент «РБ» Жанна Миронова и собкор Алексей Шильников.
Полный список победителей:
В номинации «Достоверность»:
- главный редактор газеты «Уфимская неделя» Станислав Шахов;
- корреспондент редакции газеты «ВОСХОД ИШИМБАЙ» Алёна Чернова;
- автор и ведущий информационно-аналитической программы «Честно говоря» Руслан Шарафутдинов;
- ответственный секретарь редакции газеты «Туймазинский вестник» Алексей Шильников.
В номинации «Ответственность»:
- заведующий отделом писем редакции газеты «Башҡортостан» Резеда Шангареева;
- корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяз Юмагузин;
- редактор редакции оперативного контента АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргариев;
- специальный корреспондент «Башинформа» Ксения Калинина.
В номинации «Мужество»:
- заведующий отделом редакции газеты «Йәшлек» Зухра Ягудина;
- коллектив редакции газеты «Кумертауское время»: корреспонденты Константин Силин и Айгуль Шаяхметова;
- специальный корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан» Алсу Зарипова;
- заместитель главного редактора «Общественной электронной газеты» Снежана Латыпова.
В номинации «Поступок года»:
- главный редактор журнала «Ватандаш» Рашида Магадеева;
- корреспондент редакции газеты «Һаҡмар» Лилия Такаева;
- оператор роты управления 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» Рафик Ахметшин;
- специалист по связям с общественностью Республиканского центра социального обслуживания населения Гюзель Ибрагимова.
В номинации «Чуткое сердце»:
- редактор отдела редакции журнала «Башҡортостан ҡыҙы» Гульшат Кунафина;
- корреспондент редакции газеты «Осҡон» Гульнара Кусарбаева;
- коллектив журналистов АО ТРК «Башкортостан»: главный редактор студии телевидения Гаухар Батталова, редактор главной информационной редакции студии телевидения Зиля Баймурзина и главный режиссер телеканала «Сәләм» Радик Фатхиев;
- корреспондент редакции газеты «Республика Башкортостан» Жанна Миронова.
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.