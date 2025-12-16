Радий Хабиров вручил главную премию Башкирии в сфере журналистики

«Мы не случайно выбрали именно такое название, — написал в соцсетях руководитель региона. — Премия присуждается тем представителям наших СМИ, кто соответствует этим критериям. Достоверно и объективно рассказывает о происходящем. Несет ответственность за каждое слово. Мужественно сражается на безжалостной информационной войне, которая ведется против нашей страны, нашего общества».

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в 2025 году авторы и творческие коллективы представили на конкурс 159 работ — информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы. На заседании экспертного совета конкурса определили 20 победителей по четырем категориям: республиканские печатные СМИ, городские и районные печатные СМИ, теле- и радиожурналистика, сетевые издания.

Вручая награды, Радий Хабиров отметил:

— Сегодня это главное творческое состязание журналистов республики. Важно, что число заявок в этом году выросло почти вдвое, что говорит о вашей активности и высоком авторитете конкурса. В наши дни, когда практически каждый пользователь социальных сетей может выступить автором новостей, профессиональная журналистика продолжает оставаться «мерилом честности и объективности». Вы не просто создаете новости, а выстраиваете общую «картину дня», формируете общественное мнение тысяч жителей нашей республики. Вкладываете в их сердца эмоциональную оценку важных событий, укрепляете социальный оптимизм, веру в лучшее.

Напомним, премию Главы Республики Башкортостан в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» учредили в 2023 году по инициативе руководителя региона Радия Хабирова. Это единственный журналистский конкурс в республике с призовым фондом 6 млн рублей. Победителей определяют в пяти номинациях, и каждый из них получает премию в размере 300 тысяч рублей.

В декабре 2024 года премию получили первые 20 представителей печатных и электронных СМИ, радио и телевидения, среди которых была и журналист газеты «Республика Башкортостан» Нэдда Пухарева. В этом году в числе награжденных — корреспондент «РБ» Жанна Миронова и собкор Алексей Шильников.

Полный список победителей:

В номинации «Достоверность»:

- главный редактор газеты «Уфимская неделя» Станислав Шахов;

- корреспондент редакции газеты «ВОСХОД ИШИМБАЙ» Алёна Чернова;

- автор и ведущий информационно-аналитической программы «Честно говоря» Руслан Шарафутдинов;

- ответственный секретарь редакции газеты «Туймазинский вестник» Алексей Шильников.

В номинации «Ответственность»:

- заведующий отделом писем редакции газеты «Башҡортостан» Резеда Шангареева;

- корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяз Юмагузин;

- редактор редакции оперативного контента АО ТРК «Башкортостан» Ильяс Батыргариев;

- специальный корреспондент «Башинформа» Ксения Калинина.

В номинации «Мужество»:

- заведующий отделом редакции газеты «Йәшлек» Зухра Ягудина;

- коллектив редакции газеты «Кумертауское время»: корреспонденты Константин Силин и Айгуль Шаяхметова;

- специальный корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан» Алсу Зарипова;

- заместитель главного редактора «Общественной электронной газеты» Снежана Латыпова.

В номинации «Поступок года»:

- главный редактор журнала «Ватандаш» Рашида Магадеева;

- корреспондент редакции газеты «Һаҡмар» Лилия Такаева;

- оператор роты управления 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» Рафик Ахметшин;

- специалист по связям с общественностью Республиканского центра социального обслуживания населения Гюзель Ибрагимова.

В номинации «Чуткое сердце»:

- редактор отдела редакции журнала «Башҡортостан ҡыҙы» Гульшат Кунафина;

- корреспондент редакции газеты «Осҡон» Гульнара Кусарбаева;

- коллектив журналистов АО ТРК «Башкортостан»: главный редактор студии телевидения Гаухар Батталова, редактор главной информационной редакции студии телевидения Зиля Баймурзина и главный режиссер телеканала «Сәләм» Радик Фатхиев;

- корреспондент редакции газеты «Республика Башкортостан» Жанна Миронова.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.