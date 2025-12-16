-16 °С
Радий Хабиров принял участие в совещании с главами регионов ПФО

Глава Башкирии в режиме видеоконференции принял участие в совещании полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова с высшими должностными лицами регионов ПФО.

На повестке — актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития, сообщает пресс-служба главы РБ.

Одной из ключевых тем стала подготовка к новому избирательному циклу 2026 года, включая выборы депутатов Госдумы. Напомним, что уже в Единый день голосования 20 сентября в Башкирии пройдут выборы депутатов Горсовета Уфы и других представительных органов местного самоуправления. Игорь Комаров подчеркнул необходимость обеспечения легитимности, прозрачности избирательного процесса и укрепления общественно-политической стабильности.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь. В ПФО уже трудоустроены две трети демобилизованных военнослужащих, столько же прошли диспансеризацию. В Башкирии реализуются 54 меры социальной поддержки для участников СВО и их семей. Республикой объявлен 2025 год — Годом участников СВО, итоги которого планируется подвести в декабре на торжественном мероприятии с участием главы региона.

Также на совещании обсуждались меры по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Игорь Комаров призвал усилить обратную связь с бизнес-сообществом и уполномоченными по защите прав предпринимателей.

Отдельно затрагивались вопросы молодежной политики. В 2026 году окружной форум «Иволга» пройдет в Самарской области в формате форума «Движения Первых» — участие в нем уже подтвердила делегация Башкирии.

Кроме того, участники обсудили ситуацию на рынке труда и реализацию национального проекта «Кадры», находящиеся на постоянном контроле аппарата полпреда в ПФО.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
