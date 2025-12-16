Предложение Общественной палаты Башкирии рассмотрят в Госдуме

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкирии, законодательную инициативу могут рассмотреть в январе-феврале следующего года. Она была поддержана Советом законодателей, рядом профессиональных юристов.

Законодательная инициатива о внесении дополнений в статью 578 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит члену Общественной палаты Башкирии, нотариусу Анатолию Хомячуку. Его предложение об установлении сроков для отмены дарения дарителем, если он переживет одаряемого, было рассмотрено и принято на заседании комиссии по защите прав граждан Общественной палаты РБ в начале 2025 года и направлено в Государственное Собрание - Курултай РБ. Депутаты поддержали инициативу и направили законопроект в Госдуму РФ.

«Эта инициатива возникла из правоприменительной практики при оформлении документов о наследовании имущества. Эта норма позволит защитить права наследников одаряемого на имущество наследодателя. Работая по юридической специальности, я обратил внимание, что есть некоторые, скажем так, недосказанности в ряде норм права. При оформлении наследственных прав произошла такая казусная ситуация. Наследодателю длительное время принадлежала квартира на основании договора дарения, в котором было предусмотрено право дарителя на отмену дарения, если он переживает одаряемого. За время владения этой квартиры, наследодатель сделал в ней ремонт, проживал вместе со своей семьёй. Для него и его супруги это было единственное жилье. При оформлении свидетельства о праве на наследство на квартиру выяснилось, что даритель отменил этот договор дарения и наследник об этом даже не знал. И здесь, более подробно разобравшись в этой ситуации, я понял, что нужно законодательно предусмотреть срок, в течение которого даритель может отменить это дарение, если он переживет одаряемого. И этот срок не должен превышать, либо быть меньше срока, необходимого для принятия наследства.

Вместе с тем, вот этот вопрос давно стоял на повестке у профессиональных юристов. В настоящее время права наследника одаряемого не защищены. Даже в случае, если выдано свидетельство о праве на наследство, даритель теоретически может обратиться в суд и отменить это дарение, и все из-за того, что в настоящее время нет установленных законом сроков для отмены дарения», - пояснил Анатолий Хомячук

Напомним, Общественная палата РБ имеет право региональной законодательной инициативы с 10 октября 2021 года. Ранее 4 проекта законов от палаты уже получило одобрение Госсобрания РБ.

«Общественная палата РБ не имеет права на законодательную инициативу на федеральном уровне. Поэтому все предложения общественников направляются в республиканский парламент, который в случае одобрения таких инициатив обращаются в Госдуму РФ», - пояснил председатель комиссии по защите прав граждан ОП РБ, адвокат Булат Сафин.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.