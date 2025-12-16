-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
16 Декабря , 17:37

Предложение Общественной палаты Башкирии рассмотрят в Госдуме

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил включить законопроект Башкирии об отмене договоров дарения имущества в программу законопроектной работы.

Предложение Общественной палаты Башкирии рассмотрят в Госдуме
Предложение Общественной палаты Башкирии рассмотрят в Госдуме

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкирии, законодательную инициативу могут рассмотреть в январе-феврале следующего года. Она была поддержана Советом законодателей, рядом профессиональных юристов.

Законодательная инициатива о внесении дополнений в статью 578 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит члену Общественной палаты Башкирии, нотариусу Анатолию Хомячуку. Его предложение об установлении сроков для отмены дарения дарителем, если он переживет одаряемого, было рассмотрено и принято на заседании комиссии по защите прав граждан Общественной палаты РБ в начале 2025 года и направлено в Государственное Собрание - Курултай РБ. Депутаты поддержали инициативу и направили законопроект в Госдуму РФ.

«Эта инициатива возникла из правоприменительной практики при оформлении документов о наследовании имущества. Эта норма позволит защитить права наследников одаряемого на имущество наследодателя. Работая по юридической специальности, я обратил внимание, что есть некоторые, скажем так, недосказанности в ряде норм права. При оформлении наследственных прав произошла такая казусная ситуация. Наследодателю длительное время принадлежала квартира на основании договора дарения, в котором было предусмотрено право дарителя на отмену дарения, если он переживает одаряемого. За время владения этой квартиры, наследодатель сделал в ней ремонт, проживал вместе со своей семьёй. Для него и его супруги это было единственное жилье. При оформлении свидетельства о праве на наследство на квартиру выяснилось, что даритель отменил этот договор дарения и наследник об этом даже не знал. И здесь, более подробно разобравшись в этой ситуации, я понял, что нужно законодательно предусмотреть срок, в течение которого даритель может отменить это дарение, если он переживет одаряемого. И этот срок не должен превышать, либо быть меньше срока, необходимого для принятия наследства.

Вместе с тем, вот этот вопрос давно стоял на повестке у профессиональных юристов. В настоящее время права наследника одаряемого не защищены. Даже в случае, если выдано свидетельство о праве на наследство, даритель теоретически может обратиться в суд и отменить это дарение, и все из-за того, что в настоящее время нет установленных законом сроков для отмены дарения», - пояснил Анатолий Хомячук

Напомним, Общественная палата РБ имеет право региональной законодательной инициативы с 10 октября 2021 года. Ранее 4 проекта законов от палаты уже получило одобрение Госсобрания РБ.

«Общественная палата РБ не имеет права на законодательную инициативу на федеральном уровне. Поэтому все предложения общественников направляются в республиканский парламент, который в случае одобрения таких инициатив обращаются в Госдуму РФ», - пояснил председатель комиссии по защите прав граждан ОП РБ, адвокат Булат Сафин.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru