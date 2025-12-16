-16 °С
Башкирия стала лидером среди регионов по защищенности прав потребителей

Объединение потребителей России в новом рейтинге вновь поставило Башкортостан на вершину, сообщил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

«1 258 баллов и лидирующая позиция третий год подряд. Это результат системной работы. В республике действует около 880 муниципальных программ защиты прав потребителей. За девять месяцев более 17 тысяч жителей получили бесплатную правовую помощь, подготовлено свыше 200 претензий и исков, предотвращен ущерб почти на 6 млн рублей», — отметил премьер-министр.

Андрей Назаров поручил минторгу и муниципалитетам проанализировать, почему республика не набрала максимум баллов в рейтинге. Необходимо усилить информационную и просветительскую работу, а также обновить программы там, где истекают сроки.

«Наша задача проста: чтобы каждый житель Башкортостана чувствовал, что его права как потребителя реально защищены — быстро, по месту жительства и по существу», — подчеркнул премьер-министр.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
