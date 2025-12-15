-16 °С
В дальнем селе Башкирии увековечили память о подвиге земляков-героев СВО

В селе Ташбулатово Абзелиловского района торжественно открыли памятник землякам, погибшим в ходе специальной военной операции.

Памятник установлен возле сельского клуба. В центре композиции, выполненной из гранита, — фигуры бойцов, на плитах высечены имена героев, отдавших жизни за Родину. С инициативой установки памятника выступили вдовы двух погибших бойцов, а родные других героев-ташбулатовцев их активно поддержали.

«Этот памятник, ставший дополнением к расположенному рядом обелиску воинам Великой Отечественной войны, — наша общая дань уважения и вечная память о подвиге земляков. Их имена навсегда останутся в сердцах поколений», — отметили в администрации Абзелиловского района.

Фото: администрация Абзелиловского района.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
