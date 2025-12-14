-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
14 Декабря , 15:47

В Уфе осуждены двое мужчин, обворовывавших склады

Орджоникидзевский райсуд столицы вынес приговор в отношении двоих местных жителей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Уфе осуждены двое мужчин, обворовывавших склады
В Уфе осуждены двое мужчин, обворовывавших склады

С февраля прошлого года по февраль текущего злоумышленники в темное время суток подъезжали к складам, ангарам и помещениям организаций, взламывали двери, окна и крали различное оборудование, измерительные приборы, цветмет и прочее.

После одной из краж машину воров остановили сотрудники ГАИ и при осмотре багажника обнаружили похищенный медный кабель длинной 70 метров.

Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного мужчину к трем годам и восьми месяцам принудительных работ. Второму назначил четыре с половиной года колонии общего режима.

Фото: Александр ДАНИЛОВ

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru