В Уфе осуждены двое мужчин, обворовывавших склады

С февраля прошлого года по февраль текущего злоумышленники в темное время суток подъезжали к складам, ангарам и помещениям организаций, взламывали двери, окна и крали различное оборудование, измерительные приборы, цветмет и прочее.

После одной из краж машину воров остановили сотрудники ГАИ и при осмотре багажника обнаружили похищенный медный кабель длинной 70 метров.

Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного мужчину к трем годам и восьми месяцам принудительных работ. Второму назначил четыре с половиной года колонии общего режима.

Фото: Александр ДАНИЛОВ