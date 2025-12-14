Радий Хабиров поздравил с Днём башкирского языка

Савелий Функ родился в Сургуте. Его мать из Ишимбайского района, а в роду у отца были башкиры, русские и немцы.

Когда мальчику было четыре года, он начал заниматься башкирскими народными танцами, стал участвовать во всех региональных творческих конкурсах, а в 2018 году получил диплом «За большой вклад в развитие башкирского танца в России» на нашем республиканском телевизионном конкурсе «Байык-2018».

Кроме танцев Савелий проявляет интерес к башкирской культуре в целом. Он стал изучать башкирский язык в башкирском историко-культурном центре, расположенном в Сургуте.

В марте прошлого года по результатам олимпиады «Беренсе», которую проводит Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, парня зачислили в БРГИ. Сейчас он учится в 11-м классе и продолжает заниматься танцами — в ансамбле «Аҡ Йондоҙ».

«Савелию желаю удачи и всего самого доброго. Его родителям, которые привили мальчику любовь к родному языку и культуре, несмотря на расстояния, – низкий поклон.

Всех, кто любит башкирский язык, говорит на нем или только учит, — с праздником!», — пожелал Радий Хабиров.

Фото со страницы ВК Радия Хабирова.