-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
14 Декабря , 13:28

Радий Хабиров поздравил с Днём башкирского языка

Глава республики разместил в соцсетях пост, посвященный региональному празднику, а также поведал историю школьника, который родился в Сургуте, но захотел связать свою жизнь с Башкирией.

Радий Хабиров поздравил с Днём башкирского языка
Радий Хабиров поздравил с Днём башкирского языка

Савелий Функ родился в Сургуте. Его мать из Ишимбайского района, а в роду у отца были башкиры, русские и немцы.

Когда мальчику было четыре года, он начал заниматься башкирскими народными танцами, стал участвовать во всех региональных творческих конкурсах, а в 2018 году получил диплом «За большой вклад в развитие башкирского танца в России» на нашем республиканском телевизионном конкурсе «Байык-2018».

Кроме танцев Савелий проявляет интерес к башкирской культуре в целом. Он стал изучать башкирский язык в башкирском историко-культурном центре, расположенном в Сургуте.

В марте прошлого года по результатам олимпиады «Беренсе», которую проводит Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова, парня зачислили в БРГИ. Сейчас он учится в 11-м классе и продолжает заниматься танцами — в ансамбле «Аҡ Йондоҙ».

«Савелию желаю удачи и всего самого доброго. Его родителям, которые привили мальчику любовь к родному языку и культуре, несмотря на расстояния, – низкий поклон.

Всех, кто любит башкирский язык, говорит на нем или только учит, — с праздником!», — пожелал Радий Хабиров.

Фото со страницы ВК Радия Хабирова.

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru