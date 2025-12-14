-16 °С
14 Декабря , 16:23

Андрей Назаров: «Желаю каждому услышать музыку родного языка сердцем»

Премьер-министр правительства республики разместил пост, посвященный Дню башкирского языка.

Андрей Назаров: «Желаю каждому услышать музыку родного языка сердцем»

Как отметил Андрей Назаров, башкирский язык это не просто средство общения, а код культуры, часть истории нашей многонациональной республики. По возвращении из других регионов, башкирский язык «звучит как особая музыка. В этих звуках — тепло родного очага, ширь наших полей и сила предков», — подчеркнул он.

«В этот день желаю каждому услышать эту музыку родного языка сердцем. Говорите на нём дома, учите детей, читайте книги. Пусть наш язык звучит гордо, уверенно и современно», — пожелал Андрей Назаров.

Фото со страницы ВК Андрея Назарова

Автор: Артур СМОЛОВ
