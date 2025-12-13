В Уфе будут перенимать опыт Бауманки

Находясь с рабочим визитом в Москве, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посетил МГТУ им. Баумана, где ознакомился с работой квантум-парка.

— Осмотрели центр «Фотоника и ИК-техника», — написал Назаров в соцсетях. — Важно было понять научные приоритеты и особенности проектирования нашего будущего центра фотоники в уфимском кампусе. Побывали в лабораториях микросхем, лазеров, сенсоров, обсудили применение фотоники в медицине, генетике, промышленности.

Глава республиканского кабмина сообщил также, что что лучшие практики Бауманки будут заложены в Межвузовский кампус в Уфе.

— Наша цель — сделать его современным центром притяжения талантов и обеспечить Башкортостану лидерство в ключевых научных направлениях, — подчеркнул Назаров.

