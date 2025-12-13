-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
13 Декабря , 13:02

Студенты из Башкирии помогают обрабатывать обращения к Путину

В колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным» работают волонтеры из нашей республики.

Студенты из Башкирии помогают обрабатывать обращения к Путину
Студенты из Башкирии помогают обрабатывать обращения к Путину

В их числе — студентка БГАУ, замруководителя Молодежки Народного фронта РБ Мария Гельман. В ее обязанности входит прием и обработка входящих вызовов, помощь в формулировании поступившего вопроса для дальнейшей передачи в отработку компетентных органов. По словам девушки, в основном поступают вопросы, связанные с ЖКХ и здравоохранением.

— У нас очень много людей, которым необходимо помочь, ведь многим больше и некуда обратиться, — приводит слова Марии пресс-служба студотрядов Башкирии. — Интересных вопросов много, но больше всего запоминается то, что люди благодарят именно тебя, хотя по факту, ты можешь только записать их вопрос.

Напомним, прямая линия с президентом состоится 19 декабря.

Фото: сайт отряды-башкортостана.рф.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru