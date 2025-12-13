Студенты из Башкирии помогают обрабатывать обращения к Путину

В их числе — студентка БГАУ, замруководителя Молодежки Народного фронта РБ Мария Гельман. В ее обязанности входит прием и обработка входящих вызовов, помощь в формулировании поступившего вопроса для дальнейшей передачи в отработку компетентных органов. По словам девушки, в основном поступают вопросы, связанные с ЖКХ и здравоохранением.



— У нас очень много людей, которым необходимо помочь, ведь многим больше и некуда обратиться, — приводит слова Марии пресс-служба студотрядов Башкирии. — Интересных вопросов много, но больше всего запоминается то, что люди благодарят именно тебя, хотя по факту, ты можешь только записать их вопрос.

Напомним, прямая линия с президентом состоится 19 декабря.

Фото: сайт отряды-башкортостана.рф.