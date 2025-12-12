-16 °С
Облачно
12 Декабря , 09:45

В Башкирии в выходные ожидаются снегопады

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Сегодня днем по республике небольшой снег, по северу до умеренного. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха составит минус 3 — 8 градусов.

В субботу, 13 декабря, снег, на отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер южный умеренный. Ночью минус 5 — 10 градусов, днем минус 1 — 6 градусов.

В воскресенье, 14 декабря, снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит минус 3 — 8 градусов, местами до минус 13.

В последующие дни небольшой снег, температура воздуха понизится.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
