Радий Хабиров призвал поддержать на конкурсе главу Краснокамского района

Глава муниципалитета соревнуется в номинации «Лидер молодых», и он уже вышел в финал, сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

— Номинация «Лидер молодых» — про открытость глав к диалогу с молодежью, участие в развитии молодежных инициатив и поддержку молодежных объединений, — написал глава Башкирии. — Мы много внимания уделяем этой работе в целом по республике. И выход Алексея Горбачева в финал — еще одно важное тому подтверждение.

Проголосовать за Алексея Горбачева можно до 19 декабря включительно по ссылке.

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.