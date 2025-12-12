-16 °С
Общество
12 Декабря , 19:48

Радий Хабиров призвал поддержать на конкурсе главу Краснокамского района

Глава администрации Краснокамского района Алексей Горбачев участвует во всероссийской премии «Время молодых».

Радий Хабиров призвал поддержать на конкурсе главу Краснокамского района
Радий Хабиров призвал поддержать на конкурсе главу Краснокамского района

Глава муниципалитета соревнуется в номинации «Лидер молодых», и он уже вышел в финал, сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

— Номинация «Лидер молодых» — про открытость глав к диалогу с молодежью, участие в развитии молодежных инициатив и поддержку молодежных объединений, — написал глава Башкирии. — Мы много внимания уделяем этой работе в целом по республике. И выход Алексея Горбачева в финал — еще одно важное тому подтверждение.

Проголосовать за Алексея Горбачева можно до 19 декабря включительно по ссылке.

Фото: соцсети Р. ХАБИРОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
