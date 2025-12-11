-16 °С
11 Декабря , 15:27

Жителей Башкирии предупреждают: лёд на водоёмах сейчас крайне опасен!

На крупных водохранилищах республики начал образовываться лед, но он еще совсем тонкий, информирует Госкомитет республики по ЧС.

В рамках операции «Тонкий лед» специалисты ведомства провели профилактический рейд на Павловском водохранилище. На данный момент толщина льда здесь составляет от 0 до 7 см, местами наблюдаются полыньи. Выходить на лед в таких условиях небезопасно, однако любители зимней рыбалки уже подвергают себя неоправданному риску.

«Провели с ними профилактическую беседу и рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах зимой. Напоминаю, что безопасная толщина льда составляет более 10 см», — написал в соцсетях руководитель госкомитета Кирилл Первов.

Спасатели призывают жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности, не выходить на тонкий лед и не допускать, чтобы дети находились возле водоемов без присмотра.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
