Жителей Башкирии предупреждают: лёд на водоёмах сейчас крайне опасен!

В рамках операции «Тонкий лед» специалисты ведомства провели профилактический рейд на Павловском водохранилище. На данный момент толщина льда здесь составляет от 0 до 7 см, местами наблюдаются полыньи. Выходить на лед в таких условиях небезопасно, однако любители зимней рыбалки уже подвергают себя неоправданному риску.

«Провели с ними профилактическую беседу и рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах зимой. Напоминаю, что безопасная толщина льда составляет более 10 см», — написал в соцсетях руководитель госкомитета Кирилл Первов.

Спасатели призывают жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности, не выходить на тонкий лед и не допускать, чтобы дети находились возле водоемов без присмотра.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.