11 Декабря , 16:43

Владимир Путин объявил о запуске семейной выплаты

Новая мера поддержки коснется семей с двумя и более детьми, заявил президент.

«Право на выплату получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что процедура назначения семейной выплаты должна быть максимально простой. Она вводится в дополнение к существующим мерам поддержки. Это позволит сделать систему помощи семьям еще более адресной.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
