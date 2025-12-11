-16 °С
В Башкирии выберут лучший жилой дом

В республике стартовал конкурс на лучший индивидуальный жилой дом.

В Башкирии выберут лучший жилой дом
В Башкирии выберут лучший жилой дом

Организатором конкурса выступил минстрой Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ. К участию приглашены инвесторы, застройщики, строительные и проектные организации, а также муниципалитеты региона.

— Ежегодно компетентное жюри определяет лучший проект частного дома, — прокомментировал и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов. — Этот конкурс — не просто соревнование, а площадка для вдохновения. Каждый участок — это история семьи, каждое решение — шаг к комфортному и современному Башкортостану. Мы хотим, чтобы частные дома становились примером для соседей: красивые, энергоэффективные, удобные для жизни в городе, и на селе.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря отправить заявку на электронный адрес: siraeva.am@bashkortostan.ru. Конкурсные материалы необходимо представить до 19 декабря.

Финал конкурса пройдет 24 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
