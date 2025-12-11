В Башкирии погасили долг по зарплате в 357 миллионов рублей

Большая часть суммы — 126 млн рублей — выплачена в сентябре сотрудникам компании «Башкиравтодор». Ситуация с задолженностью была на контроле республиканской межведомственной комиссии.

Также в сентябре погашен долг перед работниками Уфимского тепловозоремонтного завода. В результате принятых мер 90 работникам выплачено 6,7 млн рублей, в том числе они получили компенсацию за нарушение сроков.

На днях после вмешательства Гострудинспекции восстановлены права 326 работников НПФ «ЛЭА». Фирма задолжала коллективу за октябрь 14 млн рублей, но теперь рассчиталась с ними.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.