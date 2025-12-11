-16 °С
11 Декабря , 10:30

Три предприятия Башкирии отличились в трудоустройстве молодёжи

Республика заняла призовые места сразу в трех номинациях всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Три предприятия Башкирии отличились в трудоустройстве молодёжи

В номинации «Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса» компания «Полиэф» (Благовещенск) заняла второе место. В тройку лидеров также вошли компания «Мелеузовские минеральные удобрения» (номинация «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов») и Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов (номинация «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории»).

Победителей и призеров наградили на полях Всероссийского кадрового форума — одного из ключевых мероприятий национального проекта «Кадры».

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой, работодатели создают в коллективах благоприятную для молодежи среду, участвуют в профориентационных кампаниях, выстраивают партнерские отношения со службой занятости, принимают выпускников на стажировку.

— Всего в нынешнем году в программе стажировки выпускников приняла участие 71 компания. Государство частично компенсировало расходы работодателей на зарплату 140 начинающих работников, а также их наставников. Более 70 процентов ребят остались работать на предприятии, — отметила руководитель ведомства.

Добавим, что показатель молодежной безработицы в республике составляет 3 процента (в среднем по России — 4,6 процента). В прошлом году в трудовые коллективы влился 81 процент выпускников вузов и колледжей.

Фото: Минтруд РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
