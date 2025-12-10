-16 °С
10 Декабря , 17:46

Жителей Уфы просят проголосовать за новую въездную стелу

Голосование в рамках всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» стартовало сегодня, 10 декабря, сообщили в администрации города.

Жители Уфы могут отдать свой голос за стелу на транспортной развязке улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Стела представляет собой 12-метровую конструкцию в форме прямоугольной призмы с экранами, транслирующими информацию о достопримечательностях, истории города, событиях и многом другом. Она оборудована подсветкой, соответствующей цветам башкирского флага, и украшена башкирским орнаментом. Еще одна ее особенность — приветствие на русском и башкирском языках.

В конкурсе участвуют все города страны, и конкуренция очень высокая. Победители в своих номинациях, набравшие наибольшее количество голосов, будут объявлены 24 декабря.

Поддержать уфимскую стелу, отдав за нее свой голос, можно в сообществе «ГорСреда» по ссылке.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
