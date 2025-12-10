В Уфе эксперты встретились с представителями местных брендов в сфере моды

Мероприятие прошло на площадке межвузовского кампуса при поддержке министерства предпринимательства и туризма и центра «Мой бизнес».

— Обучающий интенсив «Модный бизнес сегодня», проведенный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — часть комплексной программы развития креативных индустрий. Взаимодействие с федеральными экспертами позволит местным предприятиям укрепить позицию на рынке, — отметила министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина.

На интенсиве выступили выступили президент Международной ассоциации байеров (закупщиков), основатель Fashion Hub Russia, искусствовед Георгий Ростовщиков, международный эксперт по PR и маркетинговым коммуникациям, PR-директор и директор маркетинга Дома моды RICH&RAUL, организатор международных выставок зимней моды Юлия Шилова и другие эксперты.

Спикеры рассказали о важности аудита, позволяющего проанализировать ключевые показатели бренда и создать стратегию его развития, роли витринистики — оформления витрин магазинов, способах продвижения брендов.

Эксперты также посетили несколько площадок, где были представлены местные бренды. Их представители могли задать любые вопросы и получить индивидуальные консультации по развитию бизнеса.

Фото: Правительство РБ.