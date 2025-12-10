-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
10 Декабря , 11:39

В Уфе эксперты встретились с представителями местных брендов в сфере моды

Интенсив «Модный бизнес сегодня» собрал около 80 представителей модной индустрии и дизайна, сообщает пресс-служба правительства.

В Уфе эксперты встретились с представителями местных брендов в сфере моды
В Уфе эксперты встретились с представителями местных брендов в сфере моды

Мероприятие прошло на площадке межвузовского кампуса при поддержке министерства предпринимательства и туризма и центра «Мой бизнес».

— Обучающий интенсив «Модный бизнес сегодня», проведенный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — часть комплексной программы развития креативных индустрий. Взаимодействие с федеральными экспертами позволит местным предприятиям укрепить позицию на рынке, — отметила министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина.

На интенсиве выступили выступили президент Международной ассоциации байеров (закупщиков), основатель Fashion Hub Russia, искусствовед Георгий Ростовщиков, международный эксперт по PR и маркетинговым коммуникациям, PR-директор и директор маркетинга Дома моды RICH&RAUL, организатор международных выставок зимней моды Юлия Шилова и другие эксперты.

Спикеры рассказали о важности аудита, позволяющего проанализировать ключевые показатели бренда и создать стратегию его развития, роли витринистики — оформления витрин магазинов, способах продвижения брендов.

Эксперты также посетили несколько площадок, где были представлены местные бренды. Их представители могли задать любые вопросы и получить индивидуальные консультации по развитию бизнеса.

Фото: Правительство РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru