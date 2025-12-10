-16 °С
В Башкирии стали реже брать взятки

В республике сократилось число коррупционных преступлений.

Согласно отчету Прокуратуры региона, в уходящем году зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений закона, связанных с коррупцией. Это на треть меньше, чем в 2024 году. Более тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 24 человека потеряли рабочее место в связи с утратой доверия.

Семь юрлиц  оштрафованы на 33,5 млн рублей за взятки.

Кроме того, обвинительные приговоры вынесены в отношении 232 человек. Тридцать из них получили реальные тюремные сроки. У 79 человек изъяты предметы взяток на сумму более 40 млн рублей.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
