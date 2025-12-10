В Башкирии невыездными числятся 565 тысяч жителей

Приставы призывают жителей региона не омрачать Новый год и вовремя гасить задолженность. В частности, это касается более полумиллиона человек, значащихся в списке невыездных.

Избежать не только запрета на выезд за пределы России, но и ареста и изъятия имущества, ареста счетов, а также привлечения к административной ответственности можно, погасив задолженность. Узнать о ее наличии можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» по ссылке r02.fssp.gov.ru/iss/ip, либо на портале Госуслуг.

Фото с сайта уфимского аэропорта.