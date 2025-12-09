Житель Башкирии осуждён за сбыт наркотиков и организацию наркопритона

В январе прошлого года мужчина «присоединился» к интернет-магазину по продаже наркотиков. В его обязанности входило временное хранение запрещенных веществ, оборудование тайников и передача их координат сообщнику.

В марте того же года злоумышленник приобрел мефедрон для личного потребления и организовал в своей квартире наркопритон, за пользование которым брал плату в виде наркотиков.

Подсудимый признал вину, ранее он был судим за аналогичные преступления. На этот раз суд приговорил его к двенадцати с половиной годам колонии особого режима.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.