-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
9 Декабря , 11:32

Житель Башкирии осуждён за сбыт наркотиков и организацию наркопритона

Салаватский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Житель Башкирии осуждён за сбыт наркотиков и организацию наркопритона
Житель Башкирии осуждён за сбыт наркотиков и организацию наркопритона

В январе прошлого года мужчина «присоединился» к интернет-магазину по продаже наркотиков. В его обязанности входило временное хранение запрещенных веществ, оборудование тайников и передача их координат сообщнику.

В марте того же года злоумышленник приобрел мефедрон для личного потребления и организовал в своей квартире наркопритон, за пользование которым брал плату в виде наркотиков.

Подсудимый признал вину, ранее он был судим за аналогичные преступления. На этот раз суд приговорил его к двенадцати с половиной годам колонии особого режима.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru