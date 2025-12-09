В Уфу Дед Мороз приедет на поезде

Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон сразу после прибытия поезда (в 11:05) и перед отправлением (в 16:45), чтобы поздравить с наступающим Новым Годом взрослых и детей.

Организаторы поездки сказочного героя обещают, что для всех желающих будет организована праздничная программа на первой платформе железнодорожного вокзала Уфа, на привокзальной площади и на втором этаже вокзального комплекса с участием аниматоров и артистов. Она начнется за 20 минут до прибытия поезда и продлится до 14:00. На празднике можно будет сделать фотографии со сказочными персонажами. Для свободного посещения открыты: вагон-лавка с северными сувенирами, вагон-лавка, вагоны-рестораны и впервые в этом году вагон Снежной королевы.