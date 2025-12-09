-16 °С
Общество
9 Декабря , 16:19

В Уфе состоялся бал «шаймуратовцев»

В бале, который прошел в День Героев Отечества, приняли участие 218 школьников из 28 городов и районов, сообщает пресс-служба главы РБ.

Ребят приветствовал руководитель региона Радий Хабиров.

— Судьба генерала Шаймуратова удивительна, и для нас огромное счастье, что в Башкортостане есть такой герой. Мы гордимся его подвигами и равняемся на него, — подчеркнул глава республики.

Говоря о «шаймуратовских» классах, Радий Хабиров отметил, что этот проект создан для ребят, которые стремятся изучать военную историю, быть настоящими патриотами республики и страны.

— Быть «шаймуратовцем» — это большая ответственность, которую вы пронесете через всю жизнь. Уверен, что имя генерала Шаймуратова будет вдохновлять вас и сопровождать на вашем пути, — отметил руководитель региона.

«Шаймуратовские» классы впервые появились в республике в 2020 году в уфимских полилингвальных многопрофильных школах № 44 и № 162, а также в башкирской гимназии № 1 имени Рами Гарипова. На данный момент в муниципалитетах 290 таких классов.

— Надо хорошо учиться, стремиться к новым знаниям, заниматься спортом и осваивать дополнительные навыки. И самое главное — быть патриотом, — напутствовал ребят Радий Хабиров.

Отличившимся ребятам глава региона вручил почетные знаки «Юный шаймуратовец». Затем участники бала исполнили башкирский вальс, полонез и лендлер.

Фото с сайта главы РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
