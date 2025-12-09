-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
9 Декабря , 14:45

В Уфе пройдет акция помощи собакам из приютов

Благотворительная акция «Ищу человека» состоится в субботу, 13 декабря, на площади имени Серго Орджоникидзе, сообщили в администрации столицы.

В Уфе пройдет акция помощи собакам из приютов
В Уфе пройдет акция помощи собакам из приютов

Все желающие смогут познакомиться с собаками из приютов и забрать понравившихся питомцев домой. Также можно оказать посильную помощь приютам — передать корма для животных, миски, теплую ветошь.

В программе также консультации ветеринаров, вакцинация против бешенства, льготное чипирование. Перед собравшимися выступят собаки из центра дрессировки, для участников акции проведут игры и конкурсы.

Начало акции — в 13.00 (0+). 

Напомним, что акции «Ищу человека» проходят в городе с декабря прошлого года. За это время хозяев нашли более 240 собак и кошек, собрано десятки тонн корма, чипированы и вакцинированы против бешенства сотни животных.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru