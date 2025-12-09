В Уфе пройдет акция помощи собакам из приютов

Все желающие смогут познакомиться с собаками из приютов и забрать понравившихся питомцев домой. Также можно оказать посильную помощь приютам — передать корма для животных, миски, теплую ветошь.

В программе также консультации ветеринаров, вакцинация против бешенства, льготное чипирование. Перед собравшимися выступят собаки из центра дрессировки, для участников акции проведут игры и конкурсы.

Начало акции — в 13.00 (0+).

Напомним, что акции «Ищу человека» проходят в городе с декабря прошлого года. За это время хозяев нашли более 240 собак и кошек, собрано десятки тонн корма, чипированы и вакцинированы против бешенства сотни животных.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.