В Башкирии впервые вручили премию креативных индустрий

Награда учреждена по инициативе главы республики Радия Хабирова, сообщает пресс-служба руководителя региона. Она направлена на популяризацию творческих индустрий. На конкурс поступило более 400 заявок по десяти номинациям. Жюри отобрало 30 финалистов — по три в каждой номинации, из которых оргкомитет определил десять лауреатов.

— Я всегда говорю, что Башкортостан удивительно богат на талантливых людей, — сказал Радий Хабиров во время церемонии награждения. — Они удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, а уже обладают определенным международным авторитетом. Это наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация. А многие проекты наших урбанистов завоевывают места на самых престижных международных конкурсах. Поэтому нам всегда есть чем и кем гордиться.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.