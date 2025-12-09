В Башкирии Героям России и Героям Труда выплаты назначат автоматически

На ЕДВ в повышенном размере имеют право Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы.



Обладателям высших званий — Герой России или Герой Труда — не нужно представлять документы для получения ЕДВ. Выплата назначается после присвоения звания в беззаявительном порядке.



Дополнительное материальное обеспечение в республике получают шесть Героев Социалистического Труда, два кавалера ордена Славы и 54 жителя, награжденных орденом Ленина. Выплата предоставляется вместе с пенсией. Заявление на дополнительное материальное обеспечение подается после назначения пенсии через госуслуги или в клиентской службе отделения СФР.

Инфографика: Отделение Соцфонда по РБ.