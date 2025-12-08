-16 °С
В Уфе реконструкцию Дома Тихониных отметили премией

Названы победители второй региональной премии «Лидеры жилищного строительства-2025», сообщили в администрации столицы.

В Уфе реконструкцию Дома Тихониных отметили премией
В Уфе реконструкцию Дома Тихониных отметили премией

Премия была учреждена в минувшем году и уже стала авторитетной профессиональной наградой для девелоперов и архитекторов.

Победители определены в 23 номинациях, две из которых — «Бережное отношение к истории» и «Лучшее архитектурное бюро» — учреждены по инициативе Главархитектуры города.

В номинации «Бережное отношение к истории» победила ГК «СтроиТЭК», отмеченная за реконструкцию объекта культурного наследия «Дом Тихониных». Реализация проекта демонстрирует ответственное отношение к исторической застройке и сохранению идентичности городского ландшафта.

В номинации «Лучшее архитектурное бюро» победителем стал «Проспект», чьи работы отличаются современными решениями.

Напомним, что Дом Тихониных — это двухэтажное кирпичное здание 1899 года постройки, которое располагается по улице Коммунистической, 13.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
