8 Декабря , 09:40

В Башкирии пострадавшим от вакцинации жителям выплатят компенсацию

Проект приказа о внесении изменений в административный регламент опубликовало на своем сайте министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной компенсации и единовременного пособия при возникновении у граждан поствакцинальных осложнений.

Если приказ будет принят, право на ежемесячную денежную компенсацию получат граждане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения. Рассчитывать на единовременное пособие могут сами пострадавшие граждане, а в случае их смерти от осложнения — нетрудоспособные члены его семьи. Это дети, братья и сестры, внуки, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме до 23 лет, дети-инвалиды.

Также выплата предоставляется одному из родителей, дедушек или бабушек, супругу, если они заняты уходом или достигли возраста 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины).

Оформить выплаты можно будет в филиале республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
