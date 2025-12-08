-16 °С
8 Декабря , 17:09

Гастрофестиваль «Гусь 2.0» в Стерлитамаке посетили более 11 тысяч человек

5 и 6 декабря в Стерлитамаке состоялся гастрономический фестиваль.

Целью мероприятия стало развитие региональных и национальных брендов, продвижение торговых марок, а также знакомство потребителей с ведущими товаропроизводителями республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Фестиваль «Гусь 2.0» стал яркой демонстрацией богатства гастрономической культуры нашей республики и серьезным шагом в продвижении гастрономического туризма, укреплении имиджа Башкортостана как региона с самобытной кулинарной традицией и сильными производственными компетенциями, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. — Проведение таких фестивалей помогает формировать турпотенциал региона, привлекая гостей, заинтересованных в национальной кухне, ремеслах и этнографическом наследии региона.

Основной площадкой мероприятия стала ярмарка производителей мяса птицы, на которой были представлены товары более 20 сельхозпроизводителей. На ремесленной ярмарке можно было приобрести оригинальные товары, тематически связанные с фестивалем. Также были организованы спортивные зоны, разнообразные игровые программы, хороводы и шуточные соревнования.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
