6 Декабря , 10:10

В выходные в Башкирии пройдут масштабные проверки на дорогах

В Башкирии стартуют профилактические рейды госавтоинспекции, сообщает руководитель ведомства Владимир Севастьянов.

Владимир Севастьянов поставил перед инспекторами ГИБДД главные задачи — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.

Водителей предупредил: «Чтобы вы могли чувствовать себя спокойно за рулем, мы усилим госавтоинспекцию приданными силами ОВД. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут созданы дополнительные экипажи ДПС, которые будут нести службу в самых отдаленных районах республики».

Владимир Севастьянов обратился ко всем участникам дорожного движения: «Не оставайтесь равнодушными к пьянству за рулем. Если заметили нетрезвого водителя или пешехода в неадекватном состоянии, сразу же сообщите об этом. Звоните на «телефон доверия» МВД по РБ: 8 347 279 329 2 или воспользуйтесь чат-ботом госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot».

Автор: Надежда ТЮНЁВА
