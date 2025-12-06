В Стерлитамаке проходит фестиваль «Гусь 2.0»

В исторической части города работают ремесленные и гастрономические площадки, где можно не только приобрести сувениры с изображением гуся, но и отведать лакомства, приготовленные местными фермерами — все блюда участвуют в народной дегустации.

Гостей фестиваля развлекают творческие коллективы города. Работают выставки, спортивные и молодежные площадки. Ремесленные мастерские проводят мастер-классы по изготовлению сувениров. Свои работы на специальной ярмарке «Гусенок 2.0» представили юные ремесленники.