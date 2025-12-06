-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
6 Декабря , 14:24

В Стерлитамаке проходит фестиваль «Гусь 2.0»

Гусиной столицей Башкирии стал Стерлитамак. В городе уже второй день идёт тематический фестиваль.

Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ

В исторической части города работают ремесленные и гастрономические площадки, где можно не только приобрести сувениры с изображением гуся, но и отведать лакомства, приготовленные местными фермерами — все блюда участвуют в народной дегустации.

Гостей фестиваля развлекают творческие коллективы города. Работают выставки, спортивные и молодежные площадки. Ремесленные мастерские проводят мастер-классы по изготовлению сувениров. Свои работы на специальной ярмарке «Гусенок 2.0» представили юные ремесленники. 

Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ
Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ
Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ
Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ
Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: стерлитамак
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru