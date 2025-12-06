УМПО вновь приглашает людей на «Башкирскую вахту»

Предприятие, которое в этом году отметило свое столетие, стало первой компанией, присоединившейся к проекту. С учетом расширения производственной программы выросла потребность в кадрах.

Требуются операторы станков с ПУ, слесари механосборочных работ, токари, станочники широкого профиля, шлифовщики, фрезеровщики, сверловщики. Кроме того, есть возможность бесплатного обучения профессии с нуля сроком до десяти месяцев.

Завод также предоставляет своим сотрудникам ряд социальных преимуществ, включая льготное питание, возможность получения высшего образования без отрыва от производства, жильё для иногородних сотрудников или компенсацию за его аренду, а также льготный отдых для детей работников как в республике, так и на море.

Проект «Башкирская вахта» — часть стратегического плана развития Башкортостана. Он нацелен возвращать вахтовиков — людей, не только уезжающих зарабатывать, но привыкших работать далеко от дома, предложив им сопоставимые условия в родной республике, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.