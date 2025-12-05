В Уфе руководители медиасферы поддержали акцию «Добрая подписка»

Благодаря акции «Добрая подписка» газету «Республика Башкортостан» и журналы «Башкортостан кызы», «Акбузат» и «Аллюки»теперь будут читать в Мишкинском районе, Ишимбае и Бирске, сообщили в ведомстве.

Как подчеркнул Максим Ульчев, печатные издания остаются важным каналом передачи информации, а онлайн-аудитория республиканских изданий во ВКонтакте составляет почти четыре миллиона человек. Успешно развиваются и каналы в мессенджере МАХ.

Напомним, до 13 декабря в республике продолжается декада льготной подписки. В этот период можно выписать газету себе, близким или тем, кто нуждается в поддержке и внимании, по сниженной цене.

Фото: Агентство печати РБ.