В Уфе пятикласснице вручили медаль «За заслуги»

«Она настоящий пример искреннего патриотизма и доброты. Полина организовала адресный центр помощи участникам СВО, своими руками плетет маскировочные сети, делает окопные свечи и организует сборы на закупку необходимых материалов. Недавно вместе с бабушкой она побывала в освобожденных территориях зоны СВО. Кроме того, она озвучивает стихи, которые присылают ей бойцы, снимает это на видео и публикует в социальных сетях, поддерживая боевой дух. Она лично навещает раненых участников специальной военной операции в госпиталях», — рассказал мэр столицы.



Полина имеет свой позывной — «Коса», является лауреатом Всероссийской премии добрых дел Урала в номинации «Поддержка бойцов СВО» и премии «Воины веры».

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.