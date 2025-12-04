-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
4 Декабря , 09:08

В Уфе пятикласснице вручили медаль «За заслуги»

Награды удостоилась ученица центра образования № 25 Полина Дудко, сообщил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе пятикласснице вручили медаль «За заслуги»
В Уфе пятикласснице вручили медаль «За заслуги»

«Она настоящий пример искреннего патриотизма и доброты. Полина организовала адресный центр помощи участникам СВО, своими руками плетет маскировочные сети, делает окопные свечи и организует сборы на закупку необходимых материалов. Недавно вместе с бабушкой она побывала в освобожденных территориях зоны СВО. Кроме того, она озвучивает стихи, которые присылают ей бойцы, снимает это на видео и публикует в социальных сетях, поддерживая боевой дух. Она лично навещает раненых участников специальной военной операции в госпиталях», — рассказал мэр столицы.

Полина имеет свой позывной — «Коса», является лауреатом Всероссийской премии добрых дел Урала в номинации «Поддержка бойцов СВО» и премии «Воины веры».

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru