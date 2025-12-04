-16 °С
4 Декабря , 14:43

В Башкирии наградили победителей конкурса «Налогоплательщик года»

Церемония прошла в рамках Международной недели бизнеса, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ
Фото: Правительство РБ

Награды победителям конкурса вручил премьер-министр Андрей Назаров.

— Мы выстроили достаточно эффективную работу с налогоплательщиками. В целях повышения налоговой дисциплины и поощрения успешных налогоплательщиков с 2019 года реализуем уникальный проект — «Стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков». К нему присоединились почти 500 налогоплательщиков. Ваша активная гражданская позиция укрепляет не только финансовое здоровье республики, но и обеспечивает ее развитие и процветание, — отметил премьер-министр.

На конкурс поступило 165 заявок, победителями стали 58 организаций. Ряд предприятий побеждает в конкурсе ежегодно. Это компании «Газпром газораспределение Уфа», «Газпром межрегионгаз Уфа», «Башнефть-Петротест», «Башавтотранс», Башкирская электросетевая и Башкирская мясная компании, международный аэропорт «Уфа».

— В наш консолидированный бюджет за 2024 год поступило более 202 млрд рублей налоговых доходов. Почти десятая часть из них приходится на сегодняшних победителей. Благодарю предпринимателей, руководителей предприятий и трудовые коллективы за ответственную работу в этот непростой период, — подчеркнул Андрей Назаров.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
