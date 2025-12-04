-16 °С
Общественная палата Башкирии вошла в топ-20 самых эффективных в стране

Общественная палата РБ вошла в число лидеров общероссийского рейтинга региональных общественных палат по итогам 2025 года. Республика заняла место в группе регионов с высокой эффективностью, показав значительный рост по сравнению с предыдущими годами.

В престижный топ-20, помимо Башкирии, также вошли общественные палаты Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Оренбургской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Особенно высоко эксперты оценили информационную открытость башкирской палаты, присвоив ей третье место в стране по этому фактору. Также организация уверенно вошла в первую десятку рейтинга по медиаактивности.

«Данный рейтинг является традиционным объективным мерилом работы региональных общественных палат. Здесь никак нельзя подкрутить какие-то показатели, если не было системной работы в течение года, – отметил исполняющий обязанности председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов. – Аналитика показывает, что наша палата справляется со своими задачами и является эффективным коммуникатором между властью и обществом, но в то же время, показывает, что нам есть куда стремиться».

По словам Рахимова, достигнутый результат – итог командной работы. При оценке учитывались количество контрольно-наблюдательных мероприятий, нормотворческая и организационная деятельность, материально-техническое обеспечение, а также публичность членов палаты.

Для Общественной палаты Башкирии, где с декабря 2023 года работает уже седьмой состав, этот успех знаменует новый этап развития. Динамика в рейтинге положительная: в 2022 и 2024 годах республика входила в группу со средней эффективностью, в 2023 году – в число палат с максимальным потенциалом роста. При этом высокие позиции по отдельным факторам (информационная открытость, медиаактивность) удерживаются уже несколько лет.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
