4 Декабря , 21:10

На Международной неделе бизнеса в Уфе дали советы начинающим предпринимателям

На Международной неделе бизнеса в Уфе состоялся круглый стол, посвященный молодежному предпринимательству.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина.

«В республике выстроена серьезная система поддержки предпринимательства, одна из лучших в стране, — отметила руководитель ведомства. — Действует много институтов инфраструктуры поддержки — лизинговая компания, микрокредитная организация, гарантийный фонд. Очень хорошо работают коллеги по линии сельского хозяйства, промышленности, поддержке экспорта».

При этом спикер подчеркнула, что основная ставка делается на молодежь. Чем раньше начнешь заниматься предпринимательской деятельностью, тем быстрее пройдешь путь к становлению. И чтобы во время этого пути было совершено как можно меньше ошибок, проводится ряд мероприятий, акселераторов, обучающих программ, оказываются консультационные услуги.

«Я призываю молодых людей активно пользоваться этими услугами, — заключила министр. — Центром «Мой бизнес», в частности. Также консультацию можно получить и в министерстве предпринимательства и туризма. Желаю всем участникам круглого стола конструктивного диалога».

Личным опытом поделилась вице-президент по развитию общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» Яна Васильева.

«Cегодня я здесь не как вице-президент, а как предприниматель, прошедший очень большой путь, — рассказала Васильева. — Первый раз я вышла на работу в 11 лет — катала детей на лошадях. Сама была еще ребенком, но уже понимала, что мой путь не будет выстроен в найме. Для меня это было очень большой мотивацией к развитию. В 19 лет я получила свою первую субсидию — грантовую поддержку от нашего правительства. Я открыла продуктовый магазин. Впоследствии это была сеть продуктовых магазинов. И далее мой бизнес развивался с уходом в декрет. Открыла новые предприятия. Сейчас у меня уже четыре направления бизнеса».

Спикер посоветовала начинающим предпринимателям активнее обращаться к мерам поддержки: «Это действительно помогает нам развиваться, выстраивать личный бренд, помогает молодому предпринимателю получить тот капитал, который может стать основополагающим в развитии бизнеса».

Фото предоставлено пресс-службой МНБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
