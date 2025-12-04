-16 °С
Общество
4 Декабря , 12:13

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент России в прямом эфире подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Каждый желающий может задать вопрос главе государства через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф); СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8(800)200-40-40; через специальное мобильное приложение о котором можно узнать на сайте программы.

Текстовые вопросы и видео-вопросы можно отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы —vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. А также через чат-бот в мессенджере MAX max.ru/moskvaputinu.

Вопросы принимаются с 15:00 по московскому времени 4 декабря и до окончания программы 19 декабря.

Фото предоставлено Народным фронтом Башкортостана.

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
